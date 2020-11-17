سيدة تلقي رضيعها "حيًا" أسفل عجلات سيارة بطريق المريوطية (صور)

ألقت سيدة بلا رحمة رضيعها أسفل عجلات سيارة بطريق المريوطية في منطقة الهرم، وهو طفلا لم يكمل عمره شهرا متشحا بشالا أسفله ملابس غريبة لم تناسب مولود رضيع.

عثر على الطفل أحد المارة، والتقط صورا له، وانتشرت تلك اللقطات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتثير غضب الجميع، وهو ما دفع البعض بمطالبة محاكمة والديه، وإن كان يبدو أن والدته حملت به "سفاحا".

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وناشد المحامي فهمي بهجت الجهات المعنية، بالبحث عن والدة الطفل والعثور عليها وتقديمها للعدالة قائلا: رضيع حديث الولادة مازال حيا ألقته مخلوقة بلا ضمير أسفل هذه السيارة بطريق المريوطية الهرم.. أناشد أجهزة الأمن الوصول إليها وتقديمها للعدالة".