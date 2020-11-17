أشرف رشاد ينعى الشهيد البطل اللواء ياسر عصر

نعى المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، اللواء ياسر عصر، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء محاولة إطفاء حريق نشب بمحطة مترو المسرة لإنقاذ حياة الناس.

‎وتابع، اللواء ياسر عصر كان نموذجًا في الشجاعة والبسالة وإتقان العمل والرجولة حتى إنه في عام 2016، وأثناء نشوب حريق في القطار رقم 1551، لم ينتظر وصول الدعم واقتحم القطار بكل شجاعة وأنقذ المئات من المواطنين.

وكان اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.