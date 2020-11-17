خاص لـ تحيا مصر: ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل جامعة الأزهر

علم موقع تحيا مصر مصادر بجامعة الأزهر، أن الأمن الإداري بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل حرم الكلية الدراسات الإسلامية، أول أمس الأحد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الفتاة المضبوطة داخل كلية الدراسات الإسلامية تقيم بمحافظة الشرقية وليست من طالبات الجامعة، ودخلت إلى حرم الكلية "بحجة" إنجاز بعض الأوراق الخاصة بها، واستدرجها الطالب إلى مقر كليته، بعد أن هددها بنشر صور وفيديوهات لها كانت أرسلتها له قبل ذلك".

وأشارت المصادر لـ تحيا مصر، إلى أن الفتاة دخلت إلى حرم جامعة الأزهر للبنين بمدينة نصر، وأوهمت الأمن الإداري أنها ذاهبة لإنجاز بعض الأوراق بإحدى الكليات، وسمح لها الأمن بذلك، وقامت بالدخول إلى كلية الدراسات الإسلامية، والتقت الطالب بأحد الأماكن داخل الكلية، كانا قد اتفقا عليه قبل ذلك".

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