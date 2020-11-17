خاص لـ تحيا مصر: ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل جامعة الأزهر

علم موقع تحيا مصر مصادر بجامعة الأزهر، أن الأمن الإداري بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ضبط طالب يمارس الرذيلة مع فتاة داخل حرم الكلية الدراسات الإسلامية، أول أمس الأحد.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الفتاة المضبوطة داخل كلية الدراسات الإسلامية تقيم بمحافظة الشرقية وليست من طالبات الجامعة، ودخلت إلى حرم الكلية "بحجة" إنجاز بعض الأوراق الخاصة بها، واستدرجها الطالب إلى مقر كليته، بعد أن هددها بنشر صور وفيديوهات لها كانت أرسلتها له قبل ذلك".
وأشارت المصادر لـ تحيا مصر، إلى أن الفتاة دخلت إلى حرم جامعة الأزهر للبنين بمدينة نصر، وأوهمت الأمن الإداري أنها ذاهبة لإنجاز بعض الأوراق بإحدى الكليات، وسمح لها الأمن بذلك، وقامت بالدخول إلى كلية الدراسات الإسلامية، والتقت الطالب بأحد الأماكن داخل الكلية، كانا قد اتفقا عليه قبل ذلك".
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وتابعت المصادر": أحد أفراد الأمن الإداري العاملين بالكلية شاهد الطالب والفتاة في وضع مخل، وقام بتصوريهما بهاتفه المحمول، حيث كان يتواجد في مكان أعلى من المكان المتواجد فيه الطالب والفتاة، وقاما بتصوريهما فى وضع "مُخل" وأرسل الفيديو إلى المشرف العام على الأمن الإداري، الذي أرسله بدوره إلى اللواء أيمن الدرديري مدير أمن الجامعة".
وأضافت المصادر:" تم اتخاذ قرارا بفصل الطالب من الكلية، والسماح للفتاة بالانصراف والعودة إلى منزلها"، كاشفة أن إدارة الجامعة رفضت إبلاغ الشرطة، وتتكتم حاليا على الأمر بدعوى الحفاظ على سمعة الكلية".
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