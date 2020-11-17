تامر عاشور يوجه رسالة لزوجته مع الجمهور بعد إصرارها على الطلاق "صورة"

نشر الفنان تامر عاشور صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر من خلالها بداخل صندوق الهاتف الأحمر، ومرتديًا تي شيرت أبيض.
تامر عاشور
وعلق تامر عاشور على الصورة بجملة من أغانيه القديمة، قائلًا: "كلموها عني من بعيد لبعيد"، تزمنًا مع الخلافات المطروحة مع زوجته وإصرارها على الطلاق منه دون أي تعليق له.
بدأت المشاكل حينما قرر تامر عاشور خطبة دارين حلمي وهى على ذمته، لتطلب الطلاق منه إلا أنه لم يستجب لها، ولكنها أبت أن تعود له مرة أخرى بعد خيانة تامر عاشور لها، وبدأت سمر تسرد القصة كاملة عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لترد على الجمهور في حلقة من الأسئلة التي دارت حول طلاقها من تامر عاشور.
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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنية "معلش أصلي مدلعها" والتي حققت أكثر من 1,170,259 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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