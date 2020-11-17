اليوم.. الأوقاف تنظم ندوة حول مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته

ومن المقرر أن تنقل القناة الثقافية، فى بث مباشر، فعاليات الندوة، التى تأتى فى إطار جهود الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى، بحسب بيان للوزارة.
ويشارك فى الندوة، الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة، جامعة الأزهر، والدكتور أيمن على أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.
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