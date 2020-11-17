رئيس البرلمان العربى: مصر برئاسة السيسى لها مكانة مرموقة

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، والوفد المرافق له الذى وضم الوفد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، والنائبة شاديه خضير، ونائب رئيس البرلمان العربى محمد أحمد اليماحى.

ورحب عبد الرازق، وفقا لبيان صحفى، برئيس البرلمان العربى، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يعتزم تعزيز أواصر التعاون مع البرلمان العربى فى إطار دعم خطوات البرلمان العربى لاستكمال مسيرته الطويلة فى الدفاع عن القضايا العربية وكل ما يجمع البرلمانات العربية.

ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، إن البرلمان العربى يفخر بعلاقته الوطيدة بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومواقفها الداعمة لقضايا العمل العربى المشترك، مضيفا أن مصر تتمتع بمكانة مرموقة وخاصة برئاسة الرئيس السيسى.

ولفت العسومى إلى أن هذا اللقاء سيتمخض عن تعاون كبير بين البرلمان العربى ومجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكون عمليا وملموسا للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وقال العسومى إن البرلمان العربى يحرص بشدة على التعاون مع مجلس الشيوخ ودعم القضايا التى تتبناها مصر التى هى أساس الأمة العربية ونعتمد دوما عليها، مؤكدا دعم خطوات مصر للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأعرب العسومى عن أمله فى أن تكلل جهود مصر فى هذا الصدد بالتوفيق والنجاح، مشددا على أن البرلمان العربى يتوافق كليا مع سياسات مصر للدفاع عن قضايا الأمة العربية، كما أنه حريص على استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز أواصر التعاون مع مصر.