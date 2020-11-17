وقال الدكتور على الغمراوى المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجارى"، والذى يحمل أرقام تشغيلات "P9809021" ،"P0909005"، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلى لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من خلال أن العبوات الأصلية لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير، علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط، الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة Mundipharma وشعار شركة النيل، وغطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى، بينما العبوات المغشوشة يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف q صغير، وعلامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة، والملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط، وغطاء العبوة المغشوشة الداخلى أبيض مطفي.
وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلى سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء: سحب عبوات مغشوشة من مطهر بيتادين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.