هيئة الدواء: سحب عبوات مغشوشة من مطهر بيتادين

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب العبوات المغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات "P9809021" " P0909005"، مشيرة إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح "Mundipharma"، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.





وقال الدكتور على الغمراوى المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجارى"، والذى يحمل أرقام تشغيلات "P9809021" ،"P0909005"، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلى لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من خلال أن العبوات الأصلية لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير، علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط، الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة Mundipharma وشعار شركة النيل، وغطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى، بينما العبوات المغشوشة يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف q صغير، وعلامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة، والملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط، وغطاء العبوة المغشوشة الداخلى أبيض مطفي.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلى سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.