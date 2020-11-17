الصحة: عقار تطعيم طلاب المدارس ضد الديدان المعوية آمن

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية، مُشددةً على أن العقار المستخدم فى التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تماما، ولا توجد له أى آثار جانبية، مُشيرةً إلى مطابقة كل التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها فى أى أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.
وفى سياق متصل، انطلقت الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، فى الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجارى، بجميع المدارس "حكومى - خاص - أزهرى" على مستوى الجمهورية، حرصا على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.
وناشدت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 25354150/02.
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