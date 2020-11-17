صور.. إحالة مسؤول بحى العجمى للتحقيق لتقصيره فى عمله

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بحى العجمى، لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة الطرق التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية. وكلف المحافظ، السيد موسى، رئيس حى العجمى، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل. وشملت جولة المحافظ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش.

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