مصر للطيران تكشف عن إصابة أحد موظفيها بعد التعامل مع المنتخب

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران والذي كان يرافق رحلة مصرللطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الي توجو قد اظهرت المسحة التي أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجي ولا توجد إصابات أخري ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.
واكد الطيار عمرو أبوالعينين انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل اقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصرللطيران.
وتمني أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصرللطيران واللاعبين المصابين .
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