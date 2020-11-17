أبو العينين : كورونا ستغير شكل الاقتصاد العالمي

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن أزمة كورونا ستؤدي بشكل عام إلى تغيير كبير فى الخريطة الاقتصادية بالعالم، إضافة إلى تغير اقتصاديات العديد من الدول.

وأشار أبو العينين الى ان الصين هي الحصان الأسود الذي سيلعب دور محورى فى اقتصاد العالم ما بعد كورونا، ومصر يمكنها أن تكون ضمن أكبر اقتصاديات العالم فى حالة استفادتها من التعاون مع بعض الدول الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العينين خلال اجتماع مجلس إدارة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، أن طريق الحرير يمكنه زيادة الصادرات المصرية حول العالم بالتعاون مع الدول المشاركة به، ويضع المنتج المصرى فى المكانة التى يستحقها.

وأوضح، أن هناك العديد من معوقات الصناعة التي لابد من إعادة النظر اليها والعمل على حلها حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق الأهداف المنوطة به، مشيرا الى ان الاستثمار المباشر حاليا قيمته ضعيفة ولا تعادل المرجو منه بالنسبة لاقتصاد وسوق قوى وواعد مثل مصر.

وأشار أبو العينين، الى أنه من الضروري ان يتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمات، موضحا أنه لابد من الاهتمام بتطوير وتدريب الأيدي العاملة فى مصر.