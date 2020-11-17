إنفوجراف.. مصر فى المركز الثانى ضمن أفضل أماكن الغطس بالعالم في 2020

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أنه وفق آخر استطلاع أجرته مجلة "دايف" البريطانية، مصر مازالت في المركز الثاني ضمن أفضل أماكن الغطس في العالم في 2020، والذي سبق وأن احتلته في 2019، رغم ما شهده قطاع السياحة المصري من تحديات.
كما فازت سفينة مصرية بجائزة "الأفضل في فئة الحياة في البحر"، بينما صُنف مركزا غطس مصريين ضمن أفضل 10 مراكز غطس عالميًا لأول مرة.
ومن أبرز مواقع الغوص في مصر: منطقة "الموري جاردن" و منطقة أبو هلال ومحمية أبو جالوم في مدينة دهب، والبلو هول، ومحمية رأس محمد.
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