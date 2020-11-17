مفاجأة.. مصر للطيران تعلن إصابة أحد موظفيها المسافر على رحلة المنتخب بكورونا

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن أحد موظفى إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران والذي كان يرافق رحلة مصرللطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى توجو قد اظهرت المسحة التى أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجى ولا توجد إصابات أخرى ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.
وأكد الطيار عمرو أبوالعينين انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل اقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصرللطيران.
وتمنى أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصر للطيران واللاعبين المصابين.
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