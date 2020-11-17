نائب وزير الصحة يدعو لتفعيل دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن الزيادة السكانية الكبيرة تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه جهود التنمية في مصر ، حيث تؤثر تلك الزيادة سلبًا على الفرد والمجتمع ، ومن أكثر هذه التأثيرات السلبية " إنخفاض مستوى الخصائص السكانية " ، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم عبر تطبيق زووم ، خلال حفل إطلاق مشـــــروع "عيلة عفية لمجتمع أقوى" الذي ينفذه مركز جون جرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة جون سنو ، تحت رعاية المجلس القومي للسكان.

وأضاف ، أنه على الرغم أن مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة تمارس أثارًا سلبية خطيرة على المجتمع وجهود التنمية في مصر، إلا أن وجود ما يطلق عليه ظاهرة " الهبة الديموجرافية " يفتح نافذة الأمل ، حيث تعمل مصر حاليًا على تعظيم الاستفادة من تلك الظاهرة ، من خلال التوظيف الجيد لطاقات الشباب ، وتحويلها إلى سواعد تعمل وعقول تفكر.

وأكد أن المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا وشابًا ، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من 61% من إجمالي السكان ، كما يقع حوالي 27% من السكان ضمن الفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة ، وتبلغ نسبة السكان في قوة العمل " سن 15 – 64 " حوالي 62% وتبلغ فئة السكان من سن " 0 – 14 " حوالي 34 % من إجمالي السكان ، والفئة العمرية من 15 – 35 حوالي 35 % وهذا يعني ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد للنافذة الديموجرافية والتي تتطلب توفير عدد أكبر من الاستثمارات حتى تتم الاستفادة منها.

وقال نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن الشباب يقع على عاتقهم النصيب الأكبر في بناء الدول ومواجهة تحدياتها ، لذلك فقد تضمنت الاستراتيجية القومية للسكان محورًا كاملًا للشباب وصحة المراهقين ؛ نعمل من خلاله بالتشارك والتشبيك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ؛ على بناء قدراتهم وتنميتها ، بهدف إشراك هذه الشريحة المهمة في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مصر ، ومن بينها مشكلة الزيادة السكانية.

وأشار في كلمته إلى " مبادرة شباب مصر " التي ينفذها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونسيف والتى أطلقت عام 2017 ، وننفذ حاليا المرحلة الثالثة منها بمشاركة 4 جمعيات طلابية ، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA).

حيث تشتمل المبادرة على برامج تدريبية للطلبة بهدف تأهيلهم ، لتوعية أقرانهم من الشباب بكافة الجامعات الحكومية وكذا أفراد المجتمع بهدف تحسين الخصائص السكانية والتى من مكوناتها مكافحة الأمراض المعدية ، وصحة الأسرة ، ونمط الحياة الصحية والتغذية .

ودعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان في ختام كلمته ، الجهات الشريكة المعنية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة ، إلى المساهمة في وضع استراتيجية موحدة ، لتفعيل دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة ، وتمنحهم الفرصة لتثقيف أقرانهم ومجتمعاتهم والمشاركة في الإعداد لمبادرات وحملات التوعية بكل ما يتعلق بالمشكلة السكانية.