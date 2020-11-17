رفضوه بأثر رجعي| الأطباء والمحامون ينسقون لمواجهة قرار التصالح على العيادات والمكاتب

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية, أمس، الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة وذلك لبحث أوجه التعاون بين النقابتين العريقتين.

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد على 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجارية.

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

من جانبه قال د أسامة عبد الحى امين عام النقابة، انه يوجد فى مصر 79 الف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وبوزارة الصحة.

وأضاف أنه لم يسبق أن طلبت هذه الجهات الادارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى إلى إدارى ولكن بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لادارى وبالتالى لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه.

وأشار إلى أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإدارى على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعى على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، موضحا أن ظروف الأطباء فى مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم.