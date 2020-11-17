رفضوه بأثر رجعي| الأطباء والمحامون ينسقون لمواجهة قرار التصالح على العيادات والمكاتب

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.
من جانبه قال د أسامة عبد الحى امين عام النقابة، انه يوجد فى مصر 79 الف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وبوزارة الصحة.
وأضاف أنه لم يسبق أن طلبت هذه الجهات الادارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى إلى إدارى ولكن بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لادارى وبالتالى لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه.
وأشار إلى أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإدارى على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعى على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، موضحا أن ظروف الأطباء فى مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم.
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