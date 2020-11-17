وزارة النقل تستجيب لشقيق أربع بنات مصابين بضمور وتوفر له منحة تفرغ لرعايتهم

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان، أحمد نور، مفتش نقل بورسعيد، واثناء اللقاء عرض الضيف حالته الاجتماعية وحالة شقيقاته الأربع الصحية واللاتي يعانين من حالة مرضية تتمثل في ضمور العضلات، الأمر الذي يتطلب عنايته الشخصية لهن مع احتياجهن لعقاقير باهظة التكاليف ودائمة الطلب.

وقرر رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لإمكان صرف العقاقير المطلوبة لشقيقات الضيف بمعرفة المركز الطبي لسكك حديد مصر، مع التأكيد على الدعم المادي المناسب له نظرًا لظروفه وتضامنًا من الهيئة مع أحد أبنائها العاملين بها.

كما أكد رئيس الهيئة أنه سيقوم بتقديم طلب إلى وزير النقل لتقديم الدعم المطلوب لشقيقات مفتش نقل بورسعيد، سعيًا منه وتأكيدًا على إتمام الدور الاجتماعي المنوط به المسئول في خدمة العاملين.

ووفقًا لصفحة الاعلامي عمرو الليثى فان الفريق كامل الوزير، وزير النقل وافق على قرار بمنح تفرغ لـ«الأخ الوفي» أحمد نور، حيث إنه من العاملين في هيئة السكة الحديد، حتى يتسنى له رعاية أخواته الأربع بنات، المصابين بضمور مزمن في العضلات ولا يستطعن الحركة، وذلك بعد عرض الفقرة الخاصة بهم ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، ومناشدة أحمد الحصول على تفرغ، لكى يرعاهم ويقوم على خدمتهم.