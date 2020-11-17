موجز السوشيال ميديا.. أحمد حسن لـ مؤمن زكريا: كلنا بنحبك.. وصلة غزل بين تركي آل الشيخ وأنغام .. زوجة عمرو دياب السابقة تثير الجد...

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: لوك مرعب.. ريهام سعيد فى إطلالة جديدة من وادى الجن.. شاهد



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