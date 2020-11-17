غدا.. الزراعة تطلق مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان بالجيزة

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته بداية من غد الابعاء، ولمدة 5 ايام. والافتتاح الساعة العاشرة والنصف صباحا غدا بحضور قيادات الوزارة.
ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض يمثلون اهم شركات نحل العسل في مصر والمهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة، كما يتضمن المهرجان ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنية ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز.
كما يتضمن المهرجان حلقات نقاشيه لأهم ما يواجه النحالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيويه وزيادة الصادرات.
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