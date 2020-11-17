انت الان تتابع تفاصيل خبر جناز شعبية مهيبة للشهيد اللواء جاسر عصر الذي استشهد فجر اليوم والقليوبية تتشح بالسواد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استشهد صباح اليوم اللواء جاسر عصر وكيل شرطة النقل والمواصلات، وذلك أثناء مشاركته في إطفاء حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحطة مسره، حيث سقط اللواء جاسر في الهواية، الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد نقله إلى مستشفى الشرطة في العجوزة.

جناز شعبية مهيبة للشهيد اللواء جاسر عصر

وي جنازة شعبية ورسمية مهيبة شيع الآلاف شهيد الواجب منذ قليل، في قرية مشتهر بالقليوبية محافظة الدقهلية، وتم أداء صلاة الجنازة علية في مسجد الوقف بعد صلاة الظهر، ثم نقل الجثمان والذي كان ملفوفاً بعلم مصر على سيارة مطافي حتى وصل إلى المقابر وموارة جثمانة إلى مثواه الأخير.

كما تقدم صلاة الجنازة على اللواء جاسر عصر السيد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، ومدير أمن المحافظة اللواء فخر الدين العربي ومندوب رسمي عن وزارة الداخلية وعدد كبر من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وتم تشييع الجنازة وسط هتافات من أهالي قرية مشتهر بالقليوبية وهم يرددون “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، وبدأت الجنازة ببكاء هيستيري من أقاربة وأسرته وعزفت الموسيقى الألحان الحزينة حداداً على الراحل شهيد الواجب.