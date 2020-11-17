بالرابط.. بدء تسجيل رغبات القبول بالمدن الجامعية للطلاب المستجدين والمتخلفين بالأزهر

بدأت جامعة الأزهر، قبل قليل تسجيل رغبات الطلاب المستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى من طلاب النقل، للقبول بالمدن الجامعية للمستجدين، عبر التسجيل الإلكتروني على الرابط التالي:
Www.azu.edu.eg/azcity
وبدأت جامعة الأزهر، تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة، بدءا من أمس الإثنين.
وأوضحت جامعة الأزهر، أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عقد اجتماعا موسعا ضم قيادات المدن الجامعية، عقب عودته وتعافيه من وعكته الصحية؛ للوقوف على إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، خاصة أن الظروف التي مرت بها البلاد ووجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية تسببت في تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات؛ كإجراء من الإجراءات الاحترازية، وتخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.
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وأضاف أن الاجتماع ناقش بعض الأمور التي تضمنت ما نشر على بعض مواقع السوشيال ميديا من دهان بعض الحجرات بألوان مختلفة، وأوضح مدير عام المدن الجامعية أن الطلاء يرجع لمجموعة من الطلاب أعلنوا عن نيتهم بالقيام بدهانها، وإجراء عملية صيانة وتجميل لها على نفقتهم الشخصية، وبدورها قامت إدارة المدن الجامعية بتوجيه الشكر لهم وتكريمهم، مؤكدة على أنهم نماذج مضيئة يجب أن يُقتدى بها في الانتماء والحفاظ على مؤسسات الجامعة.
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