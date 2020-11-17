توقعات وكواليس لقاء مصر وتوجو الليلة .. اعرف التفاصيل

يستعد منتخب مصراليوم بقيادة مدرب المنتخب حسام البدري علي استعداد بمواجهة منتخب توجواليوم الثلاثاء الساعة السادسة بتوقيت مصر. حيث منتخب "توجو"في المجموعه الاخيرة بنقطه واحده والمنتخب المصري يتصدر المجموعه بـ 5 نقاط في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2020. ويلعب المنتخب اليوم بدون لاعبين اساسيان هم محمد صلاح ومحمد النني بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد حيث يلعب المنتخب الوطني بالزي المعتاد. اقرأ أيضا: أندية الدرجة الثانية تتصارع من أجل ضم عصام الحضرى.. والحارس الدولى يفكر فى العودة إلى الملاعب



ومن المتوقع أن تضم تشكيلة اليوم: محمد الشناوي في حراسة المرمي وأحمد توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" وحمدي فتحي وأحمد ابو الفتوح وعبدلله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وطارق حامد.



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