شيماء سيف تتعرض للهجوم بسبب بسمة بوسيل وترد: "ده مش تجريح "

انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة شيماء سيف، بسبب الكوميكس الذي نشرته لتسخر من بسمة بوسيل وتامر حسني.

خرجت الفنانة شيماء سيف، لترد على الهجوم الذي توجه لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "تعديل مخصوص للشعب المغربي الغالي انا بحب تامر جدًا وبحب بسمة جدًا واتبسطت وفرحتلهم انهم رجعوا ده مش تجريح خالص بالعكس وعجبني رد تامر الرومانسي جدا".

وتابعت سيف: " كتبت البوست ده قال يعني لما هقول كدة جوزي هيدلعني زي ما تامر دلع بسمة ويقولي بحبك يا متهورة أقول لجوزي طلقني بس كده".

كانت قد نشرت شيماء سيف، صورة للفنانة فيفي عبده من أحد أعمالها وعلقت عليها قائلة: "قومي يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".

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الجدير بالذكر، أن الأيام القليلة الماضية شهدت توتر في علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب غيرة بسمة التي كانت السبب الأول في إعلانها الإنفصال من تامر حسني، لتنتهي الخلافات برسالة واحدة من الفنان تامر حسني.