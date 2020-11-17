انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة شيماء سيف، بسبب الكوميكس الذي نشرته لتسخر من بسمة بوسيل وتامر حسني.
خرجت الفنانة شيماء سيف، لترد على الهجوم الذي توجه لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "تعديل مخصوص للشعب المغربي الغالي انا بحب تامر جدًا وبحب بسمة جدًا واتبسطت وفرحتلهم انهم رجعوا ده مش تجريح خالص بالعكس وعجبني رد تامر الرومانسي جدا".
كانت قد نشرت شيماء سيف، صورة للفنانة فيفي عبده من أحد أعمالها وعلقت عليها قائلة: "قومي يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".
اقرأ أيضًا.."تامر حسني وبوسي وياسمين عبد العزيز".. نجوم أفشوا أسرار بيوتهم على السوشيال ميديا
الجدير بالذكر، أن الأيام القليلة الماضية شهدت توتر في علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب غيرة بسمة التي كانت السبب الأول في إعلانها الإنفصال من تامر حسني، لتنتهي الخلافات برسالة واحدة من الفنان تامر حسني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيماء سيف تتعرض للهجوم بسبب بسمة بوسيل وترد: "ده مش تجريح " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.