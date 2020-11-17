النائب علاء عابد:البرلمان العربي وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لحضور جلسته القادمة

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أن زيارة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق له لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم تناولت عدد من الموضوعات الهامه منها التنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ خاصة فى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل والقضايا الخاصة بالشئون العربية ذات الإهتمام المشترك .

وأضاف عابد أن رئيس البرلمان العربي تقدم بدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لحضور الجلسة الافتتفتتاحية للبرلمان العربي بتاريخ 12/ 12 /2020 وهي توافق تاريخ تأسيس البرلمان العربي ،وتقدم عابد بالتهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لإختيارة رئيس لمجلس الشيوخ ، وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيتم التنسيق من خلال "عابد" للتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري في الملفات الهامه وايضا الدبلوماسية البرلمانية والتحرك خارجيا فى المحافل الدولية فى زيارات مشتركة في بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ في تحركات محورية كثيرة خارجيا للبرلمان العربي وسيتبني البرلمان العربي هذا الملف تبني كاملا من حيث التحرك الخارجي وإقامه علاقات دبلوماسية مع جميع البرلمانات لوضع الصورة الحقيقية لمصر و الامه العربيةومن جانبة أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور البرلمان العربي وأكد على دعمة للبرلمان العربي خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات كما قدم التهنئة للسيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بانتخابة رئيسا للبرلمان العربي وأيضا قدم التهنئة للنائب علاء عابد لإنتخابة النائب الأول للبرلمان العربي ، ومحمد اليماحي كنائب تاني .

كما قدم العسومي التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لإنتخابة رئيس لمجلس الشيوخ المصري ، ومشيدا بالانجازات التى تحدث في مصر حاليا والتطوير الذي يحدث فيها من تطور إقتصادي وفى البنية التحتية وأيضا تطور فى العلاقات العربية والاوربية والدولية وتحول مصر لدوله متقدمة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا ان الشعبين المصري والبحريني زالشعوب العربية كلها محبه للسلام وتنبذ العنف .

كما إختتم العسومي كلمتة بان البرلمان العربي خلال الفترة القادمة سيعمل على تدعيم الملف المصري في جميع المحافل الدولية ، وستكون مهمته الحفاظ على تماسك الامه العربية ومصر هي قلب العروبة النابض .