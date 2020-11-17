الدمام - رهف القحطاني - نستعرض معكم الان طريقة الكشف عن منحة العمالة الغير منتظمة والمقبولين في صرف الـ500 جنيه لشهر نوفمبر من موقع وزارة القوي العاملة المصرية، وذلك عقب إتمام صرف الدفعة الأولى والثانية والثالثة، من قبل وزارة القوى العاملة التي ستباشر على توصيل تلك المساعدات لمستحقيها عبر مكاتب البريد المصرية من خلال استخدام ماكينات اي تي ام

منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة عبارة عن منحة طارئة تصرف لمتضررين من وباء كورونا المستجد على شكل دفعات شهرية حتى نهاية العام الحالي، حيث بعد الانتهاء من صرف الثلاث دفعات التي خصصتها وزارة القوى العاملة، بدأت من جديد رئاسة الوزراء على تحديث بيانات المستفيدين استعداداً لصرفها من جديد اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر الحالي، الأمر الذي قد تسبب عليه وبشكل ملحوظ ارتفاع جميع مؤشرات البحث على جوجل من أجل الكشف عن مستحقات تلك المنحة وإتمام الاستعلام عليها عن كافة المستحقات بالصورة الإلكترونية التي أعلن عنها معالي وزير القوي العاملة المصرية، على أن نستعرض مع حضراتكم الان تلك الخطوات وبكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

سيصبح بإمكانكم التعرف على قيمة مستحقات الدفعة الرابعة من مستحقات العمالة الغير منتظمة بصورة إلكترونية فور اتباع الخطوات التالية:-

الولوج على موقع وزارة القوي العاملة هنا

اختيار خدمات إلكترونية

إتمام الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم كافة المستحقات

هذا ومع العلم على أن البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة فقط هي صاحبة المسؤولية الوحيدة في إتمام الاستعلام عن تلك المستحقات.