مفعل الآن موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 Tamwin بالرقم القومي .. الموعد الرسمي

الدمام - رهف القحطاني - رابط موقع دعم مصر… في الفترة الأخيرة أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سيتم اضافة العديد منن المواليد الجدد على بطاقات التموين حتى يستطيعوا الاستفادة من المقررات التموينية المختلفة، وهذا حرصاً من الوزارة على دعمها للمواطنين وتوفير المساعدة لهم من خلال صرف المقررات التموينية التي لا يمكن الاستغناء عنها للمواليد، وسوف نتابع معكم الآن في هذا المقال رابط تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين.

موقع دعم مصر

كان من المقرر أن يتم اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في بداية عام 2020 إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تسببت في توقف الكثير من الأعمال الحكومية والخاصة، ولكن بعد تهدئة الأوضاع ناشدت الوزارة المواطنين بسرعة إضافة المواليد على بطاقات التموين حتى يتم فحص الطلبات المقدمة إلكترونيا عبر موقع دعم مصر.

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين

أصبح من السهل الآن إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر الإلكتروني من خلال خطوات بسيطة وهي:

الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني هنا.

الضغط على كلمة تحديث بطاقة التموين.

اختيار بطاقة المواليد وإضافة المواليد الجدد.

كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

كتابة الرقم القومي للمواليد وتاريخ ميلاده.

الضغط على إضافة بطاقات التموين، والضغط على حفظ التغيرات.

رابط موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد

موقع دعم مصر من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التموين والتي أطلقته مؤخراً حتى يستطيع المواطنين التواصل مع الوزارة دون الحاجة للتوجه لمكاتب التموين المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي يمكن من خلالها تقديم إصدار بطاقة جديدة، تحديث بيانات بطاقة التموين، خدمة فصل المتزوج عن بطاقات التموين العائلية وغيرها من الخدمات.