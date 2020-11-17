بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر وزارة القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - نعرض لكم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه وهي دعم نقدي تدخلت به الحكومة في مارس الماضي حينما اجتاح فيروس كورونا الأراضي المصرية، واضطرت الحكومة خوفا من تفشي الفيروس وتشكيل وباء في مصر إلى تعليق العمل فى كافة المجالات والقطاعات، ودور العبادة والنوادي والمقاهي، وفرض حالة من حظر التجوال، الذي أثر بدوره بالسلب علي عمال أصحاب اليوميات والعمالة الغير دورية، والغير منتظمة، وأصبحوا غير قادرين على كسب لقمة عيشهم الذي أجبر واضطر الحكومة المصرية منحهم دعم مادي قدره 500 جنيه، تصرف على ثلاث دفعات متتالية، حتي يتمكنوا من تخطي الأزمة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية الشهر الماضي، كلف من خلالها السيد رئيس الوزراء بالاستمرار في صرف دفعات أخرى من منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية 2020.

الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة

ينتظر العمالة الغير منتظمة الذين قاموا بتحديث بياناتهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة صرف الدفعة الرابعة من المنحة، والتي من المقرر أن يتم البدء في صرفها ابتداء من صباح اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، وسوف يتم صرفها من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة وإدخال الرقم القومي للمواطن وسوف يظهر ما إذا كان مستحق للعدم أم لا.

منحة 500 جنيه من وزارة القوى العاملة



يستفيد من صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة العمال الذين قاموا بتحديث بياناتهم عبر موقع وزارة القوي العاملة، آمال العمال الذين تقاعسوا عن تحديث بياناتهم ، وكانوا ضمن قاعدة البيانات التي أعدت في شهر مارس الماضي، ولم يتم الصرف لهم لأنه تم تحديث قاعدة بيانات جديدة من خلال التحديث الأخير.