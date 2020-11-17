أوقاف الشرقية تهدى مديرية التربية والتعليم 37 مجموعة من سلسلة رؤية

جاء ذلك خلال استقبال، رمضان عبدالحميد حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، للشيخ زكريا محمد إبراهيم الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أن ذلك يأتى فى إطار جهودها لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارت: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الشكر والتقدير لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هذه اللفتة الكريمة، متمنيا أن يكون لها أثرها الطيب في عقول أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.
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