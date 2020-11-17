فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور

أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، فتح الطريق الصحراوى الشرقى "طريق الكريمات"، بعد الانتهاء من الإصلاحات جراء الأمطار الغزيرة التى تسببت فى غلق الطريق منذ مطلع نوفمبر الجارى.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت عدة طرق صحراوية منذ أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، منعا لوقوع الحوادث، ومن بينها، طريق الكريمات الصحراوى.

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