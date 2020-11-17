عاجل بالصور.. الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد، اليوم الثلاثاء، الكلية الحربية، وحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد.





وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين آلاف المتقدمين، باتباع أرقى الأساليب العلمية فى الاختيار فى إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصرى، دون الالتفات إلى أى اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائما للطالب الذى يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وأشاد الرئيس السيسى بمستوى الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة، لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيل بعد جيل.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس ناقش الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا التى تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة شاملة فى مختلف المجالات، مشيدا بنظام الاختبارات العلمى المتميز، الذى يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف القوات المسلحة.

كما أكد الرئيس السيسى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعى والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.