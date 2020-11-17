أسرة الصباح العربى تنعى الزميل العزيز محمد فضل

تنعى أسرة دوت الخليج الزميل العزيز محمد فضل الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض. ونسأل الله عز و جل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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