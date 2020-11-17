شيماء رفعت: أسامة هيكل اختار بسنت نور الدين "اللي شايفة ثورة يونيو انقلاب ومرسي شهيد" أحد سفراء الإعلام الجدد

انتقدت شيماء رفعت، طبيبة الأسنان بجامعة المنصورة، قرار أسامه هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، اختيار بسنت نور الدين، كأحد سفراء الإعلام الجدد، وتسألت عن السبب الذى دفع "هيكل" لاختيار بسنت، المعروف عنها عدائها للدولة المصرية، ووقوفها في صف جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت في بوست على حسابها بموقع "فيس بوك"، "السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اختار بسنت نور الدين "كشري" كأحد سفراء الإعلام الجدد اللي المفروض تكون همزة وصل بين الدولة والسوشيال ميديا.. ايوه ايوه هي بسنت اللي شايفة ثورة يونيو انقلاب ومرسي شهيد ورابعة مجزرة.. ايوه ايوه هي اللي بتعمل فديوهات تشكيك في اصل اكلاتنا الشعبية وتنسبه لبلاد تانية وحضارات تانية .. ايووووون هي اللي كانت متجوزة الداعية الوسطي الكيوت معز مسعود".

وأضافت "انا بقول يا جماعة نريح دماغنا ونقلب صفحاتنا طبيخ وهلس واغاني مهرجانات ونروق الجي ونكبر الدي، واهو نريح الحاج مارك اللي قارفينه في عيشته ونستريح احنا كمان بلا دوشة بقي".