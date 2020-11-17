الإعلام وإدارة الأزمات.. دورة للإعلاميين الأفارقة أون لاين

التقت الدكتورة سلوى سليمان - أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس- بالإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية في الدورة الاون لاين اليوم، عبر تطبيق زووم في محاضرة بعنوان "الإعلام وإدارة الأزمات". وتناول اللقاء التعريف بعلم الأزمات والاجراءات التي يجب اتخاذها اثناء وبعد الأزمة لتقليل قلق المواطنين تجاهها، وكذلك الاستراتيجيات الإعلامية التي من الممكن استخدامها لإدارة الأزمات. كما تم عرض عدد من نماذج الأزمات التي واجهت بلدان المشاركين بالدورة كأزمة الهجرة غير الشرعية لأوروبا ، أزمة كورونا ، وازمة الأخبار المغلوطة أثناء الانتخابات التشريعية وكيف تم إدارة هذه الأزمات بحرفية ومهنية عالية من قبل حكومات هذه الدول بالتعاون مع المؤسسات الأهلية. ينظم هذه الدورة مركز تدريب الاعلاميين الافارقة التابع لوزارة الدولة للاعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستمر لمدة أربعة أسابيع.

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