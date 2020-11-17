الاكتشاف المبكر لأمراض أورام الرئة.. تعاون بين أسترازينيكا ومعهد الأورام و صحة مصر

وقعت شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بروتوكول تعاون مع كل من المعهد القومي للأورام ومؤسسة صحة مصر تحت شعار" نفسك حياة" لنشر الوعي المجتمعي عن أهمية الاكتشاف المبكر لأمراض أورام الرئة وتقديم أفضل الخدمات والحلول العلاجية والطبية للمواطن المصري.

يهدف البروتوكول إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر من خلال إطلاق حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة، وأيضًا التفاعل مع استفسارات الجمهور عبر الخط الساخن الذي سيتم تخصيصه لتقديم خدمة الاستشارات الطبية والصحية لأهمية الكشف المبكر لسرطان الرئة وتخصيص عيادات لاستقبال المرضي واجراء الكشف والفحص المبكر وتسجيل البيانات الخاصة بالنتائج مع تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

ومن جانبه صرح الاستاذ الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام: " إن المعهد القومى للاورام التابع لجامعة القاهرة يختص بعلاج و أبحاث السرطان منذ إنشاؤه في الستينات و قد أثمرت جهوده في علاج و شفاء كثير من المواطنين بالمجان. و من أولويات المعهد توعية المواطنين بأمراض السرطان و الكشف المبكر "

و أضاف أستاذ دكتور حاتم أبو القاسم أن سرطان الرئة يعد السبب الأول في الوفيات بالسرطان حسب منظمة الصحة العالمية ولذلك في نطاق الشهر العالمى للتوعية عن سرطان الرئة، فإن المعهد فخور بالتعاون مع شركة أسترازينيكا و المؤسسات المختلفة في حملة التوعية القومية و دعم المريض المصرى."

وقال الدكتور وائل صفوت، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحة مصر: " تتشرف مؤسسة صحة مصر بالمشاركة فى مشروع متميز فى الوقاية والعلاج من مرض سرطان الرئة بالتعاون مع المعهد القومى للاورام وشركة استرازينيكا مصر وعدد من المؤسسات المجتمعية وذلك فى اطار السعى الى تحسين الحالة الصحية للمصريين واستخدام العلم نحو الصحة وهو شعار المؤسسة."

وأضاف: "تسعى المبادرة إلى التوعية بمسببات مرض سرطان الرئة وعلى رأسها التدخين ، والتشخيص المبكر له وتقديم العلاجات الحديثة من خلال حملة ومنظومة متكاملة. وصحة مصر هى مؤسسة اهلية تقوم بانشطة عدة فى مجال مكافحة الامراض غير السارية حيث تتشرف بوجودها ضمن تحالف مصرى واقليمى ودولى لهذا الغرض، كما نظمت حملات كثيرة للتوعية ضد التدخين كأحد المسببات الرئيسية لأمراض كثيرة علي رأسها سرطان الرئة التي تؤثر على صحة واقتصاد المجتمع والدولة المصرية."

و قال الدكتور حاتم الوردانى الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر : "إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دور أسترازينيكا المحوري والرئيسي في دعم وتنمية القطاع الطبي في مصر ونشر الوعي الصحي داخل المجتمع المصري عن أهمية الاكتشاف المبكر لأمراض أورام الرئة، ويأتي ذلك من منطلق استراتيجية أسترازينيكا القائمة على دعم وتنمية المجتمع المصري من خلال خلق قيمة إضافية لزيادة الوعي الطبي بين المواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030"

كما أضاف الورداني: "ان إطلاق حملة "نفسك حياه" للتوعية المجتمعية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية يأتي لتحقيق أقصى انتشار إلى جميع فئات المجتمع المصري، بالإضافة إلى تخصيص رقم هاتف خاص "الخط الساخن" للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول أعراض ومسببات سرطان الرئة وكيفية الوقاية منه. إلى جانب هذا تم الاتفاق مع احدى مراكز الاشعة الكبرى للأشعة لتوفير الاشعة المقطعية على الصدر التي تساهم فى تشخيص سرطان الرئة ابتداءًا من شهر نوفمبر الحالي الذى يعتبر الشهر العالمى للتوعية عن سرطان الرئة."

كما أوضحت الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للاورام بأن معظم حالات سرطان الرئة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة ولذلك تم إطلاق حملة "نفسك حياه " وهي الأولى في مصر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة مما يؤدى إلى الاكتشاف في المراحل المبكرة المصحوبة بنسب شفاء أعلى.