مصر للطيران تسير اليوم 43 رحلة دولية لنقل 3800 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 43 رحلة دولية علي مدار اليوم الثلاثاء، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، موسكو، أثينا، ڤيينا، دار السلام، البحرين، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، أديس ابابا، اربيل و 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3800 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.