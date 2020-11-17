بعد زيادة الطلب.. طيران الإمارات تشغل رحلة لأكبر طائرة فى العالم يوميا بين القاهرة ودبي

أعلنت "طيران الإمارات" عن بدء تسيير رحلات يومية على طائرة من طراز A380 من وإلى القاهرة اعتبارًا من تاريخ منتصف نوفمبر الجاري، وذلك ضمن توسيع جدول رحلات طائرة A380 بالشركة الإماراتية، ليرتفع عدد الرحلات التي تقوم بها الناقلة إلى القاهرة إلى 23 رحلة.

وتأتي إضافة طائرة A380 إلى جدول رحلات الناقلة إلى القاهرة كاستجابة للزيادة في طلب الركاب، حيث تواصل "طيران الإمارات" دعم السوق المصري بالرحلات التجارية ورحلات الشحن، كما تستعد "طيران الإمارات" لافتتاح صالة مطار القاهرة للعملاء المميزين في وقتٍ لاحق من شهر نوفمبر.

وقامت "طيران الإمارات" مؤخرًا بإعادة تصميم منتجاتها وخدماتها المميزة على متن طائراتها، كما استأنفت العديد من تجاربها الفريدة على مثل مرافق الشاور سبا والصالون الجوي على متن A380، مع ضمان الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للحفاظ على ركابها وموظفيها.

وتشمل الخدمات على متن الطائرة خدمة الصالون الجوي A380 حيث سيتوفر فيها حاليًا خيار أخذ الطعام (التيك أواي)، فضلًا عن توفير ترتيبات مقاعد محدودة ومتباعدة في الصالون، بالإضافة إلى مرافق الشاور سبا والتي تأتي معها حقائب لمستلزمات النظافة المغلفة بشكلٍ فردي. كما تمت أعادة إدراج خدمة تجربة تناول الطعام الكاملة مع طيران الإمارات.

وقال إبراهيم غانم – المدير الإقليمي لطيران الإمارات: "لقد لحظنا مؤشراتٍ كثيرة على تزايد الطلب في السوق المصرية، ولمساعدة المزيد من العملاء على الوصول إلى وجهاتهم، قمنا بإضافة المزيد من الرحلات"، موضحا أن زيادة رحلات طائرة A380 من وإلى القاهرة يعني المزيد من الراحة والرفاهية للعملاء المسافرين من وإلى دبي".

تجدر الإشارة إلى أنه تُشغل "طيران الإمارات" حاليًا الطائرة من طراز A380 في 60 رحلة أسبوعية حول العالم إلى دولٍ مثل القاهرة وباريس وهيثرو لندن وغوانزو وعمّان وموسكو.