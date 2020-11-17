اشتباه بإصابة حازم إمام لاعب الزمالك.. اعرف التفاصيل

كشف مسئولو نادي الزمالك عن اشتباه حازم امام ظهير الأيمن للزمالك باصابته بفيروس كورونا المستجد. حيث تم عزل اللاعب لحين ظهور نتيجة المسحه الطبية التي أجراها اللاعب. ويستعد نادي الزمالك لمبارياته القادمة الأولي أمام نادي "إف سي" مصر في كأس مصر التي ستقام 21 الجاري الساعه 8 مساءْ علي استاد السويس. والمباراة الثانية يوم 27 نوفمبر الجاري أمام نادي الأهلي في النهائي الإفريقي علي استاد القاهرة الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة. اقرأ أيضا: أندية الدرجة الثانية تتصارع من أجل ضم عصام الحضرى.. والحارس الدولى يفكر فى العودة إلى الملاعب



والجدير بالذكر أن فريق الزمالك قد تأهل للنهائي الإفريقي بعد الفوز علي الرجاء المغربي بعد الفوز بنتيجة 3/1 لصالح القلعه البيضاء.



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