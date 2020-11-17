النائب محمد حلاوة ينعى الشهيد اللواء ياسر عصر: رجل من ذهب.. قدم روحه فداء للوطن

نعى النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، شهيد الوطن اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، أثناء محاولة إطفاء حريق، بمحطة مترو المسرة.

وقال حلاوة، إن اللواء ياسر عصر، نموذج للرجل الوطنى العظيم، الذى قدم روحه فداءً للمواطنين، لإنقاذهم من الحريق، مُترجمًا دور جهاز الشرطة الذى يبذل مع القوات المسلحة تضحيات وطنية دائمة ويقدم رجالهما كل غالٍ ونفيس من أجل مصر، ساهرين على راحة المصريين وتطبيق القانون وضمان أمن وسلامة المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بطولة اللواء ياسر عصر، ليست غريبة على جهاز الشرطة، ولا على أبناء القليوبية التى ينتمى إليها الشهيد، كما أنها ليست غريبة عليه، خاصة لما أن له مواقف سابقة شبيهة، فقد أنقذ عشرات المسافرين خلال إشرافه على قسم الضواحى فى محطة مصر بالعام 2016.

كما توجه النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن المصاب أليم بالتأكيد، لكن البطولة والموقف المشرف الذى سجّله اللواء ياسر سيبقى مثار فخر لأبنائه وعائلته وعمله وكل مصر، كما وجه العزاء لجهاز الشرطة فى فقيده الذى انضم إلى قائمة شهداء البطولة والواجب والشرف، واختتم بالقول: "أُعزى أهل قريته مشتهر، وكل أهلى فى مركز طوخ وفى محافظة القليوبية بشكل عام، كما أُعزى جموع المصريين فى فقدان هذا البطل العظيم، وأحدث المنضمين إلى طابور الشهداء، وأحد الرجال الذهبيين الذين يُجسدون عظمة مصر ومعدن هذا الشعب العظيم".

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وأكد محمد حلاوة، على أن ما قدمه الشهيد البطل يشير إلى معدنه الأصيل، ومعدن جهاز الشرطة وأبناء مصر فى كل قرية وحى ومدينة، فرغم أن اللواء ياسر عصر قيادة أمنية كُبرى، كان فى موقع الحدث وعلى رأس فريق التعامل مع الحريق، ضاربا المثال بالتفانى فى خدمة الوطن والمواطنين".