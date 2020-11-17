قبل المواجهة الساخنة.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر وتوجو اليوم

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة إمام منتخب توجو الساعة السادسة مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بعد فورجزر القمر علي كينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجأت الشيكلة كالأتي: في حراسة المرمي محمد الشناوي وأحمد حجازي وحمدي فتحي بدلا من محمد النني وأيمن أشرف بدلاً من أحمد أبو الفتوح وتزداد مشاركة رمضان صبحي بدلاً من أحمد سيد "زيزو" و طارق حامد وعبدالله السعيد ومجدي قفشه ومصطفي محمد ومحمود تريزيجيه.

اقرأ أيضا: أندية الدرجة الثانية تتصارع من أجل ضم عصام الحضرى.. والحارس الدولى يفكر فى العودة إلى الملاعب



ويذكر أن منتخبنا الوطني قد فاز علي منتخب "توجو" بنتيجة هدف نظيف من تمريرة محمد النني، والذي أحرزه محمود الونش لاعب الزمالك ويمتلك من النقاط 5 مما يتأمل بالأنتصار اليوم لتحقيق حلم البطولة.