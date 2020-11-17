الرئيس السيسي من الكلية الحربية: انتقاء رجال القوات المسحلة يتم بشفافية دون أي اعتبارات أخرى

نقل السفير باسم راضي، متحدث الرئاسة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الكلية الحربية، التي أكد خلالها أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من كافة الفئات دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى.
كما اكد الرئيس عبدالتفاح السيسي أن اختيار رجال القوات المسحلة يتم بشفافية، مضيفًا أن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات يتطلب أجيال على أعلى درجات من الوعي.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
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