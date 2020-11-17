الرئيس يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الجدد

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مقر الكلية الحربية صباح اليوم، وحضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين ألاف المتقدمين وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الإختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الإختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية.

وأشاد الرئيس بمستوي الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الإلتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء ابناءها جيل بعد جيل.

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