الحكومة: إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراض جلدية غير صحيح

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية.
وشددت الوزارة على أن العقار المستخدم في التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تماما، ولا توجد له أي آثار جانبية، مُشيرةً إلى مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها في أي أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.
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وفي سياق متصل، تم انطلاق الحملة القومية لتطعيم أطفال المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري" على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.
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