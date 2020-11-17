وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة نوفمبر 2020 تحيا مصر يقدم تفاصيلها

ينشر تحيا مصر تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة نوفمبر 2020 حيث يرغب معرفتها الكثير من الشباب ويبحثون عن رابط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة، فهى ذو رواتب عالية ومكانة مرموقة في المجتمع، نظرًا لمكانة البنك الأهلي المصري كأكبر قطاع مصرفي حكومي.
المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري
طالب البنك الأهلي المصري مجموعة من التخصصات المختلفة لحديث التخرج وأصحاب الخبرة، وهي على النحو التالي:
- إدارة الموارد البشرية.
- تجارة.
- اقتصاد.
- إدارة أعمال.
- هندسة حاسبات.
- علوم حاسب.
- حقوق.
شروط التقديم لأصحاب الخبرة السابقة
- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي درجة بكالوريوس أو ما يعادلها من شهادات علمية.
- أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات فيما أكثر، مع مراعاة توثيق سنوات الخبرة بشهادات موقعة وموثقة من جهات العمل السابقة، بشرط ألا تزيد مدة إصدار الشهادات عن 6 أشهر من تاريخه.
- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.
- وظائف البنك الأهلي وشروط التقديم لحديثي التخرج.
شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري لحديثى التخرج
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من شهادات علمية.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد فيما أعلى.
- أن يكون المتقدم خريجًا لإحدى الكليات أو الجامعات المعتدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.
- ألا يكون للمتقدم أقارب معينين بالبنك حتى الدرجة الثالثة.
- أن يكون محل الإقامة مطابق لما هو مسجل ببطاقة الرقم القومي.
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طريقة التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري
- سجل دخول على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري من هنـــــا
- أضغط على كلمة أو أيقونة "الوظائف" وهي موجودة أعلى الصفحة الرئيسية.
- إذا كنت من أصحاب الخبارت وسبق لك العمل وتتوافر لديك شروط التقديم للوظيفة، اضغط على "من ذوي الخبرات"
- إذا كنت من حديثي التخرج وتتوافر لديك الشروط السابقة التي حددها البنك فاضغط على "حديثي التخرج"
- طالع الشروط بشكل جيد ثم اضغط على "أقبل الشروط"
- املء البيانات المطلوبة وقم بمراجعتها جيدًا والتأكد منها.
- اضغط على تقديم الطلب.
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