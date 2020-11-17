وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة نوفمبر 2020 تحيا مصر يقدم تفاصيلها

ينشر تحيا مصر تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة نوفمبر 2020 حيث يرغب معرفتها الكثير من الشباب ويبحثون عن رابط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة، فهى ذو رواتب عالية ومكانة مرموقة في المجتمع، نظرًا لمكانة البنك الأهلي المصري كأكبر قطاع مصرفي حكومي.



المؤهلات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري

طالب البنك الأهلي المصري مجموعة من التخصصات المختلفة لحديث التخرج وأصحاب الخبرة، وهي على النحو التالي:

- إدارة الموارد البشرية.

- تجارة.

- اقتصاد.

- إدارة أعمال.

- هندسة حاسبات.

- علوم حاسب.

- حقوق.

شروط التقديم لأصحاب الخبرة السابقة



- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي درجة بكالوريوس أو ما يعادلها من شهادات علمية.

- أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات فيما أكثر، مع مراعاة توثيق سنوات الخبرة بشهادات موقعة وموثقة من جهات العمل السابقة، بشرط ألا تزيد مدة إصدار الشهادات عن 6 أشهر من تاريخه.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- وظائف البنك الأهلي وشروط التقديم لحديثي التخرج.



شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري لحديثى التخرج