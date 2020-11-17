نشرت وكالات الأنباء العالمية اختيار وانتخاب الاثنينفرانسيسكو ساجاستي، زعيمًا لبرلمان بيرو، كخطوة أولية لتولي حكم البلاد.
وساجاستي هو مهندس يبلغ من العمر 76 عاما كان مسؤولا في البنك الدولي.
إقرأ أيضًا.. أشرف رشاد ينعى الشهيد البطل اللواء ياسر عصر
ومن المقرر أن يكون الزعيم الجديد رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات في أبريل المقبل.
وشهدت بيرو أحداثًا سياسية صاخبة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب عزل الرئيس مارتن فيزكارا، وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو الذي استقال في أعقاب احتجاجات شعبية عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، ثم اختار البرلمان زعيمين جدد واستقالا، واختيار البرلمان الزعيم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزل رئيس واختيار زعيم برلمان للمرة الثالثة في 7 أيام.. الاحتجاجات الشعبية تعصف ببيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.