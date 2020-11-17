عزل رئيس واختيار زعيم برلمان للمرة الثالثة في 7 أيام.. الاحتجاجات الشعبية تعصف ببيرو

نشرت وكالات الأنباء العالمية اختيار وانتخاب الاثنينفرانسيسكو ساجاستي، زعيمًا لبرلمان بيرو، كخطوة أولية لتولي حكم البلاد.

وساجاستي هو مهندس يبلغ من العمر 76 عاما كان مسؤولا في البنك الدولي.

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ومن المقرر أن يكون الزعيم الجديد رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات في أبريل المقبل.

وشهدت بيرو أحداثًا سياسية صاخبة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب عزل الرئيس مارتن فيزكارا، وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو الذي استقال في أعقاب احتجاجات شعبية عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، ثم اختار البرلمان زعيمين جدد واستقالا، واختيار البرلمان الزعيم الجديد.