قدم النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعتذاره لأهالى دائرته بدار السلام والبساتين بمحافظة القاهر، بعدما أعلن إلغاء إحتفال فوزه في الانتخابات البرلمانية.
وأكد مطر أن المبالغ المالية التى كانت مخصصة، للاحتفال سوف يتم إنفاقها فى الأعمال الخيرية، التى تفيد أهالي دائرته بدار السلام والبساتين محافظة القاهرة.
وقال مطر:" أتقدم بالتحية إلى زملائي النواب الذين نالوا ثقة الأهالى، وفازوا بالمقاعد الفردية، وأتوجه بالتحية إلى أخوتي وزملائي الذين لم يحالفهم الحظ، فهم أخوة لنا جميعًا وأدعوهم إلى التعاون يدًا بيد لخدمه أهالينا.
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كما وجه عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر إلى القضاة والمستشارين لإشرافهم على الانتخابات، وإلى رجال الشرطة والقوات المسلحة لما قاموا به من تأمين سير الانتخابات وسلامه الناخبين، وإلى رجال الصحافة والإعلام على الجهد لتغطية العملية الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد تيسير مطر يتراجع عن إقامة حفل فوزه بالانتخابات البرلمانية.. ويقرر إنفاق تكاليفها في الأعمال الخيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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