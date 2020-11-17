رئيس نيجريا السابق يتدخل لحل أزمة " تيجراي - أديس أبابا ".. وأثيوبيا تواصل الحرب

كشفت وكالة الأنباء الليبية تفاصيل زيارة أولوسيغون أوباسانغو، رئيس نيجيريا السابق، إلى إثيوبيا، في وقت دعت فيه دول أفريقية وأوروبية مختلفة إلى التوسط من أجل الوصول إلى حل للصراع الدائر منذ أسبوعين في منطقة تيغراي.

ونقلت الوكالة تصريحات المتحدث باسم أوباسانغو، الرئيس النيجري السابق، بأن الرئيس السابق في طريقه إلى إثيوبيا الآن، لكنه لا يعرف ما الذي سيفعله هناك.

في سياق أخر، أكد دبلوماسي في أديس أبابا وصول الرئيس النيجري الأسبق وصل لأثيوبيا، ضمن جهود الوساطة لحل أزمة " تيجراي - أديب أبابا ".

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بينما أعلنت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة أخرى في إقليم تيغراي بشمال البلاد.