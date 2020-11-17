تزامنًا مع اكتشاف فاكسين كورونا.. ارتفاع للبورصات العالمية والنفط يرتفع 2% في بورصة نيويورك

شهدت الأسواق العالمية صعودًا فيمعظم المشرات، وذلك تزامنًا مع إعلان عددًا من الشركات والدول اكتشاف فاكسين لفيروس كورونا، وعودة السيطرة على انتشار الفيروس بعدد من الدول الأوروبية.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا قدر بأكثر من 2%، حيث سجلت أسعار النفط مستويات أكثر ارتفاعا في بورصة نيويورك، مقارنة بالأيام القليلة الماضية.
وأنهت عقود خام برنت تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولارا، أو 2.43 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.82 دولارا للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من أربعة بالمئة.
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وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.21 دولارا، أو ثلاثة بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.34 دولارا للبرميل.
وسجلت البورصة الفلسطينية إغلاق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.06%، كما سجلت بورصة العراق ارتفاعًا، بينما انخفض مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق، بنسبة 07ر0 %.
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