5.9 مليارات جنيه أرباح البورصة.. وارتفاع مؤشرها 66.%

نقلت وكالات الأنباء العالمية أن عمليات شراء دفعت من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، بمؤشرات البورصة للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوو الثلاثاء، 17 نوفمبر.
وأكدت ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0% مسجلاً 98ر11063 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 97ر0% ليصل إلى 46ر2016 نقطة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 9ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 2ر636 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
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