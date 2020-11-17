5.9 مليارات جنيه أرباح البورصة.. وارتفاع مؤشرها 66.%

نقلت وكالات الأنباء العالمية أن عمليات شراء دفعت من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، بمؤشرات البورصة للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوو الثلاثاء، 17 نوفمبر.

وأكدت ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0% مسجلاً 98ر11063 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 97ر0% ليصل إلى 46ر2016 نقطة.