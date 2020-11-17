موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وتوجو، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل الجمهور عاشقي الساحرة المستديرة الذي ينتظر مباراة مصر وتوجو على نار أحر من الجمر.

موعد مباراة مصر وتوجو



يواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب دى كيجيه في توجو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو



تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا بنقل أحداث مباراة مصر وتوجو اليوم عبر قناة beIN Sports HD 7.

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كان منتخب مصر تعادل في مبارتين ضمن تصفيات المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الافريقية وفاز في مباراة ضمن 3 مباريات، فتعادل مع جزر القمر بلا أهداف وتعادل مع كينيا بهدف وحيد لكل منهما، وفاز على فريق توجو بهدف خلال المباراة السابقة التى أقيمت على أرض استاد القاهرة.