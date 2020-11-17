بدء الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة لمجلس النواب غدًا

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت وفق جدول زمنى، بدأ فترة الدعاية لجولة الإعادة من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابى من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 نوفمبر.

وتحظر الهيئة الوطنية للانتخابات، أثناء الصمت الانتخابى ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم.