وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت وفق جدول زمنى، بدأ فترة الدعاية لجولة الإعادة من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابى من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 نوفمبر.
وتحظر الهيئة الوطنية للانتخابات، أثناء الصمت الانتخابى ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة لمجلس النواب غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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