صور.. رئيس الوزراء يتابع استجابة منظومة الشكاوى لحالة مريض مبتور الساق

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن الاستغاثة التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص مبتور الساق، ويعانى من إعياء شديد بالقرب من مستشفى "قصر العينى"، وحرصت المنظومة على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمريض.





وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن فريق العمل المنظومة رصد استغاثة عبر مقطع فيديو لشخص بلا مأوى مبتور الساق وفى حالة إعياء شديد بالقرب من مستشفى "قصر العينى"، وتم التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى، والمسؤولين بالبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأضاف الرفاعى: "فور تلقى الاستغاثة، تم توجيه أعضاء الفريق بوحدة شمال القاهرة إلى موقع الشكوى، ومن خلال مسح المنطقة المجاورة لمستشفى قصر العينى، تم العثور على المواطن محل الاستغاثة".

وأوضح أن المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العينى، اتخذوا الإجراءات اللازمة لإسعاف المواطن تمهيدا لنقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الاستجابة السريعة للحالة المذكورة تأتى تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، سواء التى تتلقاها المنظومة أو المُتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها شكاوى الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث يتم تقديم الرعاية المطلوبة بمختلف أنواعها للمواطنين أصحاب تلك الشكاوى والاستغاثات.